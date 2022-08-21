«Арсенал» лидирует в АПЛ с 9 очками после трех игр. У «Ман Сити», «Тоттенхэма», «Лидса» и «Брайтона» – по 7 баллов

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Лидс Брайтон Борнмут Футбол

«Арсенал» стал единоличным лидером чемпионата Англии.

«Канониры» набрали 9 из 9 возможных очков, вчера разгромив «Борнмут» (3:0) в 3-м туре.

Только команда Микеля Артеты сумела выиграть все три матча – ни у одного другого клуба уже не может быть больше 7 очков до следующего тура.

Именно столько набрал и действующий чемпион – «Манчестер Сити», сегодня сыгравший вничью с «Ньюкаслом» (3:3). По 7 баллов также у «Тоттенхэма», «Лидса» и «Брайтона».

Далее «Арсенал» примет «Фулхэм». Это случится 27 августа.

«Арсенал» выиграл три первых матча в АПЛ впервые за 18 лет. Тогда заняли 2-е место

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