Чемпионат Европы. Магучих, Вебер, Криппа, Скрыжовска, Гарсия одержали победы, другие результаты

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21 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене были разыграны семь комплектов медалей.

Легкая атлетика

Чемпионат Европы

Мюнхен, Германия

Мужчины

800 м

1. Мариано Гарсия (Испания) – 1.44,85

2. Джейк Вайтман (Великобритания) – 1.44,91

3. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.45,19

10000 м

1. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 27.46,13

2. Зереи Кбром Мезнги (Норвегия) – 27.46,94

3. Ян Шруб (Франция) – 27.47,13

Копье

1. Юлиан Вебер (Германия) – 87,66

2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 87,28

3. Ласси Этелятало (Финляндия) – 86,44

Эстафета 4x100 м

1. Великобритания – 37,67

2. Франция – 37,94

3. Польша – 38,15

Женщины

100 м с/б

1. Пия Скрыжовска (Польша) – 12,53

2. Лука Козак (Венгрия) – 12,69

3. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,74

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95

2. Мария Вукович (Черногория) – 1,95

3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,93

Эстафета 4x100 м 

1. Германия – 42,34

2. Польша – 42,61

3. Италия – 42,84

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