Чемпионат Европы. Магучих, Вебер, Криппа, Скрыжовска, Гарсия одержали победы, другие результаты

21 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене были разыграны семь комплектов медалей.
Легкая атлетика
Чемпионат Европы
Мюнхен, Германия
Мужчины
800 м
1. Мариано Гарсия (Испания) – 1.44,85
2. Джейк Вайтман (Великобритания) – 1.44,91
3. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.45,19
10000 м
1. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 27.46,13
2. Зереи Кбром Мезнги (Норвегия) – 27.46,94
3. Ян Шруб (Франция) – 27.47,13
Копье
1. Юлиан Вебер (Германия) – 87,66
2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 87,28
3. Ласси Этелятало (Финляндия) – 86,44
Эстафета 4x100 м
1. Великобритания – 37,67
2. Франция – 37,94
3. Польша – 38,15
Женщины
100 м с/б
1. Пия Скрыжовска (Польша) – 12,53
2. Лука Козак (Венгрия) – 12,69
3. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,74
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95
2. Мария Вукович (Черногория) – 1,95
3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,93
Эстафета 4x100 м
1. Германия – 42,34
2. Польша – 42,61
3. Италия – 42,84