Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Герты»

3-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Боруссия» – «Герта».

В субботу примет «Хоффенхайм», Дортмунд сыграет с «Вердером», – с «Унионом».

В воскресенье будет противостоять «Кельну», а в заключительном матче тура сыграет с «Бохумом» в гостях.

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги