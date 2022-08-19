Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Герты»

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3-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Герта». 

В субботу «Байер» примет «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Вердером», «РБ Лейпциг» – с «Унионом». 

В воскресенье «Айнтрахт» будет противостоять «Кельну», а «Бавария» в заключительном матче тура сыграет с «Бохумом» в гостях. 

Чемпионат Германии

3-й тур

Боруссия М – Герта
Дата проведения
19 августа, 21.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Хоффенхайм
Дата проведения
20 августа, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д – Вердер
Дата проведения
20 августа, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Шальке
Дата проведения
20 августа, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Майнц
Дата проведения
20 августа, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Фрайбург
Дата проведения
20 августа, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион Берлин – РБ Лейпциг
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Кельн
Дата проведения
21 августа, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Бавария
Дата проведения
21 августа, 18.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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