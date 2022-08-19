Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Герты»

3-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Герта».
В субботу «Байер» примет «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Вердером», «РБ Лейпциг» – с «Унионом».
В воскресенье «Айнтрахт» будет противостоять «Кельну», а «Бавария» в заключительном матче тура сыграет с «Бохумом» в гостях.
3-й тур
- Дата проведения
- 19 августа, 21.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 20 августа, 16.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 20 августа, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 20 августа, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 20 августа, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 20 августа, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 20 августа, 19.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 21 августа, 16.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 21 августа, 18.30, «Рурштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.