Губерниев о словах Загитовой про «сказочную сказку»: «Над техничной техникой речистой речи Алине нужно очень много работать»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о речи олимпийской чемпионки Алины Загитовой после шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Загитова сказала: «Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя сказка. Мы старались сделать ее сказочной для вас. Но без вас не было бы такой сказки, как сейчас».

Губерниев репостнул сообщение с видео Загитовой из телеграм-канала Sports.ru, где стояла подпись: «Сказочная сказка от Алины Загитовой. Хорошо сказано, нечего добавить».

«Добавить можно и нужно! Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой нужно очень много работать...

Тут три занятия со мной уже не помогут, надо в районе четырех-пяти занятных занятий», – написал Губерниев.

Сказочная сказка Загитовой: когда Алина говорит, мы улыбаемся

Дмитрий Губерниев: «Чтобы мечта Загитовой взять интервью у Путина осуществилась, ей нужно сильно прибавить в профессии. Пока у нее пробуксовка»