Фьюри – о бое с Усиком: «Отберу у украинского бомжары пояса так же, как сделал это с прошлым украинским бомжарой»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри резко высказался в адрес и .

«Я увидел, как Джошуа проиграл Усику во второй раз, он ему не по зубам. Англия потеряла свои титулы, но есть лекарство и есть решение, которое я могу предложить.

Если хотите вернуть эти титулы, пришлите цыганского варвара из Англии. Пришлите меня, и я лишу этого украинского бомжару его поясов.

Я сделаю это так же, как с предыдущим украинским бомжарой. Но это будет стоить дорого. Если хотите это увидеть, придется заплатить.

Цена будет высокой, так что доставайте свои чековые книжки. Я собираюсь лишить украинского бомжару его поясов», – сказал Фьюри.

Александр Усик: «Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться вообще»

Фьюри принял вызов Усика: «Доставайте чековую книжку. Цыганский король остается»