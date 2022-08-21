Двукратный призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Хемпель признался, что 14 лет подвергался насилию со стороны тренера

Двукратный призер Олимпийских игр по прыжкам в воду немец Ян Хемпель признался, что 14 лет подвергался насилию со стороны тренера.

Об этом Хемпель рассказал в документальном фильме на телеканале ARD.

Хемпель сообщил, что подвергался сексуальному насилию со стороны тренера Венгера Лангера с 11 до 25 лет.

Лангер покончил жизнь самоубийством в 2001 году.

Хемпель признался, что Ассоциация водных видов спорта Германии знала о ситуации, но ничего не делала. В частности – главный тренер сборной Лутц Бушков. Сейчас Бушков отстранен от должности из-за обвинений Хемпеля.

Бывший прыгун в воду Хейко Мейер сообщил, что Хемпель рассказывал ему о насилии, но Мейер «не представлял, что все настолько далеко зашло».

Хемпель завоевал серебро в Атланте-1996 и бронзу в Сиднее-2000 в прыжках с 10 м вышки. На ЧМ-1998 у него тоже серебро и бронза.