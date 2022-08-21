Президент «Торпедо» Геркус о 0:2 с «Зенитом»: «Вполне достойно сыграли. Самоотдача, дисциплина – на уровне»

Президент «Торпедо» поделился мнением о матче с «Зенитом» (0:2) в Мир .

«Я считаю, что вполне достойно сыграли. Самоотдача, дисциплина, концентрация были на уровне.

В готовности и тактике будем прибавлять. Будем много трудиться, будем играть лучше.

Ну и я уверен, что многие хотят спросить про трансферы. Ответ: мы работаем, чтобы они были. Уверен, что получится.

Хотелось бы увидеть и услышать поддержку на следующем домашнем матче», – сказал Геркус.

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