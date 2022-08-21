Тренер «Торпедо» Савичев: «Зенит» – команда европейского уровня. С другими сыграем агрессивнее»

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Главный тренер «Торпедо» подвел итоги матча с «Зенитом» (0:2) в 6-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» – команда европейского уровня. За ребят не стыдно, они молодцы. Тренерский штаб сработал хорошо, но на сегодняшний день «Зенит» является командой не нашего уровня.

С другими командами будем играть иначе, более агрессивно. Чуть‑чуть недоработали.

Много фолов – это накопление усталости. Будем смотреть, надо двигаться вперед», – сказал Николай Савичев.

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