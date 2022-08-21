Тренер «Торпедо» Савичев: «Зенит» – команда европейского уровня. С другими сыграем агрессивнее»

Главный тренер подвел итоги матча с «Зенитом» (0:2) в 6-м туре Мир .

– команда европейского уровня. За ребят не стыдно, они молодцы. Тренерский штаб сработал хорошо, но на сегодняшний день «Зенит» является командой не нашего уровня.

С другими командами будем играть иначе, более агрессивно. Чуть‑чуть недоработали.

Много фолов – это накопление усталости. Будем смотреть, надо двигаться вперед», – сказал .

Как же мучился «Зенит», чтобы вскрыть автобус «Торпедо». Рекордные 38 ударов (против – 1), у Малкома самый активный матч в карьере