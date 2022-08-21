Сергеев о 2:0 с «Торпедо»: «У «Зенита» одна задача – быть первым. «Спартак» потерял очки с «Динамо», и мы выходили только с одним настроем»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался после гола в ворота «Торпедо» (2:0) в Мир .

– Иван, на вашем счету сегодня победный гол, с чем мы вас и поздравляем. Что можете сказать по поводу игры?

– Тяжелая, непростая игра, а – хорошая команда. Мы не забили в первом тайме много моментов, нулевой счет держался до 80-й минуты. Хорошо, что в концовке дожали и забили два гола.

– Множество ударов, полное преимущество , но до последних минут было непонятно, кто победит. С чем связана такая сложность?

– Матч на матч не приходится: в каких-то играх забиваем по пять голов, а в каких-то играем 0:0. Сегодня мы играли в свой футбол, просто долго не могли забить.

– Вспомним момент с вашим голом. Расскажите, как он выглядел вашими глазами.

– Мы разыграли быстрый угловой, затем мяч пришел к Венделу, он прострелил, а я ворвался на ближнюю штангу и забил бедром. Вот так вот!

– Гол в ворота бывшей команды – это особые ощущения? Были ли у вас сомнения в том, чтобы праздновать взятие ворот?

– Я не хотел праздновать. И не праздновал.

– Перед матчем вы сказали, что на поле сегодня друзей нет. Пообщались ли с кем-то из торпедовцев после игры?

– Пока нет, но сейчас встретимся и пообщаемся. Договорился встретиться с Артемом Самсоновым – покажу ему Питер. У них завтра выходной, а у нас – утренняя тренировка, после которой мы погуляем и пообщаемся.

– Сегодня «Зенит» вернулся на чистое первое место в таблице. Насколько важно было вернуть это лидерство?

– У нас только одна задача – быть на первом месте.

потерял очки с , и сегодня мы выходили только с одним настроем. Удалось победить только в концовке, но к шестому туру мы все же вышли на первое место. Теперь задача – закрепить этот результат и оставаться только на вершине, – заявил Сергеев.