«Зенит» 17 матчей не проигрывает московским клубам в РПЛ. Петербуржцы обновили свой рекорд

«Зенит» продлил серию матчей без поражений от московских клубов в чемпионате России.
Команда Сергея Семака в 6-м туре Мир РПЛ обыграла «Торпедо» (2:0).
Теперь у «Зенита» 12 побед при 5 ничьих в 17 последних встречах с клубами из Москвы.
Сине-бело-голубые обновили свой рекорд по матчам без поражений. За всю историю чемпионатов России только у «Спартака» была более длительная серия против команд из Москвы – 29 беспроигрышных матчей подряд в 1992-1995 годах.
Следующую игру с московской командой «Зенит» проведет в Мир РПЛ 4 сентября – на выезде со «Спартаком».