«Зенит» 17 матчей не проигрывает московским клубам в РПЛ. Петербуржцы обновили свой рекорд

продлил серию матчей без поражений от московских клубов в чемпионате России.

Команда Сергея Семака в 6-м туре Мир РПЛ обыграла (2:0).

Теперь у «Зенита» 12 побед при 5 ничьих в 17 последних встречах с клубами из Москвы.

Сине-бело-голубые обновили свой рекорд по матчам без поражений. За всю историю чемпионатов России только у была более длительная серия против команд из Москвы – 29 беспроигрышных матчей подряд в 1992-1995 годах.

Следующую игру с московской командой «Зенит» проведет в Мир 4 сентября – на выезде со «Спартаком».