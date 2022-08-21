Слуцкий о поле в игре с «Волгой»: «Оно плохое. «Рубин» столько болельщикам должен, не знаю, сможем ли когда-нибудь отдать»

рассказал о победе «Рубина» над «Волгой» из Ульяновска (2:1).

– Понимали, что будет тяжелая игра. Смотрели все игры , и дома эта команда играла с большим преимуществом почти во всех поединках, но для них неудачно складывался результат.

Несмотря не быстрый гол… Мы еще в поисках оптимального состава. Пенальти – не готов сейчас обсуждать судейские решения. После удаления владели большим преимуществом.

Наверное, не хватило разнообразия в финальной трети, чтобы больше моментов возникало. Рад, что забили и смогли проявить характер в концовке.

– Вы уже смотрели момент с пенальти?

– Я не хочу комментировать судейство.

– Вас выручили угловые. Можно сказать, что это становится вашим главным оружием?

– Мы забили первый и второй гол в сезоне с угловых. Это всегда наигранная вещь, которую ты готовишь под каждого соперника. Сегодня, к счастью, это получилось.

– Как вам поле?

– Оно плохое.

– Фаттахов вышел в старте. Как вам его игра?

– Мы ищем стартовый состав, потому что перед сезоном планировали лимитчиком Кузнецова, но он получил травму. Наигрывали Апшацева, пробуем Фаттахова и Косарева. Мы оставим все оценки внутри.

– Болельщики «Рубина» устроили один из массовых выездов.

– Я могу каждую пресс-конференцию начинать со слов о наших болельщиках. Думаю, сегодня в концовке мы смогли додавить именно благодаря нашим болельщикам.

И в Нижнекамск был большой выезд, и сегодня. Я понимаю, что это территориально удобно, но они в любом случае тратят целый день.

Огромное им спасибо! Мы столько им должны! Я не знаю, сможем ли когда-нибудь отдать, – сказал главный тренер .

«Рубин» одержал вторую победу подряд – над «Волгой» благодаря голу Фамейе на 92-й минуте