Слуцкий о поле в игре с «Волгой»: «Оно плохое. «Рубин» столько болельщикам должен, не знаю, сможем ли когда-нибудь отдать»

Леонид Слуцкий рассказал о победе «Рубина» над «Волгой» из Ульяновска (2:1).
– Понимали, что будет тяжелая игра. Смотрели все игры «Волги», и дома эта команда играла с большим преимуществом почти во всех поединках, но для них неудачно складывался результат.
Несмотря не быстрый гол… Мы еще в поисках оптимального состава. Пенальти – не готов сейчас обсуждать судейские решения. После удаления владели большим преимуществом.
Наверное, не хватило разнообразия в финальной трети, чтобы больше моментов возникало. Рад, что забили и смогли проявить характер в концовке.
– Вы уже смотрели момент с пенальти?
– Я не хочу комментировать судейство.
– Вас выручили угловые. Можно сказать, что это становится вашим главным оружием?
– Мы забили первый и второй гол в сезоне с угловых. Это всегда наигранная вещь, которую ты готовишь под каждого соперника. Сегодня, к счастью, это получилось.
– Как вам поле?
– Оно плохое.
– Фаттахов вышел в старте. Как вам его игра?
– Мы ищем стартовый состав, потому что перед сезоном планировали лимитчиком Кузнецова, но он получил травму. Наигрывали Апшацева, пробуем Фаттахова и Косарева. Мы оставим все оценки внутри.
– Болельщики «Рубина» устроили один из массовых выездов.
– Я могу каждую пресс-конференцию начинать со слов о наших болельщиках. Думаю, сегодня в концовке мы смогли додавить именно благодаря нашим болельщикам.
И в Нижнекамск был большой выезд, и сегодня. Я понимаю, что это территориально удобно, но они в любом случае тратят целый день.
Огромное им спасибо! Мы столько им должны! Я не знаю, сможем ли когда-нибудь отдать, – сказал главный тренер «Рубина».
«Рубин» одержал вторую победу подряд – над «Волгой» благодаря голу Фамейе на 92-й минуте