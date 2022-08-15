У «Рубина» 2 победы в 5 матчах Первой лиги. Команда Слуцкого идет 8-й в таблице

«Рубин» победил впервые за три матча в .

Команда тренера Леонида Слуцкого одержала крупную победу над «Кубанью» (3:0) в игре пятого тура.

До этого у казанского клуба была серия из трех матчей без побед, в рамках которой уступил «Енисею» (2:3) и дважды сыграл вничью – с «Уфой (0:0) и «Нефтехимиком» (2:2).

Таким образом, в пяти матчах Первой лиги «Рубин» одержал две победы, два раза сыграл вничью и один раз уступил.

Казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков. Следующий матч команда проведет 21 августа против «Волги» из Ульяновска.