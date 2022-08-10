Аршавин о критике Fan ID: «Мое мнение не изменилось. Нужно радикальное решение»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Андрей Аршавин прокомментировал свои слова о Fan ID.

Ранее заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» заявил: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с Путиным может решить вопрос».

– Вы недавно высказали свое мнение про Fan ID. Как считаете: возможен ли какой-то компромисс?

– Я же сказал тогда, что есть один единственный способ. Пока мое мнение не изменилось, просто знаю о том, на что жалуются люди.

Считаю, что здесь нужно какое-то радикальное решение, поэтому мое высказывание было в этом ключе, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Арсенала».

Аршавин наехал на Fan ID в эфире «Матч ТВ». А кто вообще за и против этого закона?

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