Аршавин о критике Fan ID: «Мое мнение не изменилось. Нужно радикальное решение»

прокомментировал свои слова о Fan ID.

Ранее заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» заявил: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с Путиным может решить вопрос».

– Вы недавно высказали свое мнение про Fan ID. Как считаете: возможен ли какой-то компромисс?

– Я же сказал тогда, что есть один единственный способ. Пока мое мнение не изменилось, просто знаю о том, на что жалуются люди.

Считаю, что здесь нужно какое-то радикальное решение, поэтому мое высказывание было в этом ключе, – сказал бывший игрок и «Арсенала».

Аршавин наехал на Fan ID в эфире «Матч ТВ». А кто вообще за и против этого закона?