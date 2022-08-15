Кунде и де Йонг заменят Кристенсена и Гави в составе «Барсы» на матч с «Сосьедадом»

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Главный тренер «Барселоны» намерен сделать два изменения в составе команды на следующий матч.

После ничьей в первом туре Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0) Хави планирует оставить на скамейке запасных Андреаса Кристенсена и Гави, об этом сообщает As.

Ожидается, что вместо Кристенсена на поле с первых минут в матче второго тура против «Реал Сосьедад» появится Жюль Кунде, регистрация которого в составе каталонского клуба состоится в ближайшие дни.

Френки де Йонг, вышедший на замену во втором тайме в игре с «Райо», будет заявлен в стартовом составе вместо Гави.

Матч «Реал Сосьедад»«Барселона» пройдет 21 августа.

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