Кунде и де Йонг заменят Кристенсена и Гави в составе «Барсы» на матч с «Сосьедадом»

Главный тренер «Барселоны» намерен сделать два изменения в составе команды на следующий матч.

После ничьей в первом туре против «Райо Вальекано» (0:0) планирует оставить на скамейке запасных Андреаса Кристенсена и Гави, об этом сообщает As.

Ожидается, что вместо Кристенсена на поле с первых минут в матче второго тура против «Реал Сосьедад» появится Жюль Кунде, регистрация которого в составе каталонского клуба состоится в ближайшие дни.

Френки де Йонг, вышедший на замену во втором тайме в игре с «Райо», будет заявлен в стартовом составе вместо .

Матч – пройдет 21 августа.