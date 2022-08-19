Невилл – Роналду: «Ты же лучший игрок мира, не время разводить руками – надо вести «МЮ» за собой. А ты хочешь уйти»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду премьер-лига Англия Футбол

Гари Невилл упрекнул форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за его поведение.

«Ты же главная звезда, лучший футболист мира. Сейчас не время разводить руками. Сейчас не время просто уходить с поля.

Сейчас нужно вести этих людей за собой. Вместо этого Роналду хочет уйти, играть в другом месте. Это может случиться – и кто сможет его за это критиковать? Он хочет завершить карьеру в команде, добивающейся успеха.

Я думаю, что это единственный футболист в этой команде, способный вести за собой остальных. Только у него достаточно твердый характер», – сказал бывший защитник «МЮ» в подкасте The Diary of a CEO.

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