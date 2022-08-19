Невилл – Роналду: «Ты же лучший игрок мира, не время разводить руками – надо вести «МЮ» за собой. А ты хочешь уйти»

упрекнул форварда за его поведение.

«Ты же главная звезда, лучший футболист мира. Сейчас не время разводить руками. Сейчас не время просто уходить с поля.

Сейчас нужно вести этих людей за собой. Вместо этого Роналду хочет уйти, играть в другом месте. Это может случиться – и кто сможет его за это критиковать? Он хочет завершить карьеру в команде, добивающейся успеха.

Я думаю, что это единственный футболист в этой команде, способный вести за собой остальных. Только у него достаточно твердый характер», – сказал бывший защитник «МЮ» в подкасте The Diary of a CEO.