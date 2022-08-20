«Спартак» интересуется бывшим защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Эльче Альваро Гонсалес Футбол

«Спартак» интересуется испанским защитником.

Московский клуб сделал предложение 32-летнему Альваро Гонсалесу, который находится в статусе свободного агента.

На игрока также претендует «Эльче», готовый платить ему 1,6 млн евро в год (до вычета налогов).

По данным журналиста Херонимо Тормо, «Спартак» предлагает Гонсалесу более выгодные условия. Предложение «Эльче» футболист не принял.

Последним клубом защитника был «Марсель», за который он выступал с 2019 по 2022 год. Также он играл за «Вильярреал», «Эспаньол» и другие испанские команды.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные