«Спартак» интересуется бывшим защитником «Марселя» Альваро Гонсалесом

интересуется испанским защитником.

Московский клуб сделал предложение 32-летнему , который находится в статусе свободного агента.

На игрока также претендует «Эльче», готовый платить ему 1,6 млн евро в год (до вычета налогов).

По данным журналиста Херонимо Тормо, «Спартак» предлагает Гонсалесу более выгодные условия. Предложение футболист не принял.

Последним клубом защитника был , за который он выступал с 2019 по 2022 год. Также он играл за , и другие испанские команды.