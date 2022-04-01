«Спартак» не подпишет Черышева. Среди причин отказа от трансфера – возраст игрока и его травматичность

не планирует подписывать контракт с .

Московский клуб не заинтересован в сотрудничестве с полузащитником «Валенсии» и сборной России, пишет РБК со ссылкой на источник в «Спартаке», а также на собеседника, знакомого с ситуацией.

Оба источника отметили, что клуб не хочет подписывать игрока, который так часто травмируется. «Спартак» не намерен брать на себя дополнительные риски в сложных финансовых условиях, в которых сейчас находится российский футбол.

Кроме того, одной из причин отказа от возможного трансфера является возраст игрока.

Источники сообщили, что «Спартак» и Черышев контактировали зимой, однако до конкретики дело не дошло. «В тренерском штабе еще при Руе Витории обсуждали кандидатуру Черышева, но мнения разделились», – сказал один из собеседников.

Ранее отец Черышева поделился мнением о том, что его сын хочет играть за «Спартак».

Полузащитник провел 11 матчей в этом сезоне , отдав один голевой пас. Подробно со статистикой 31-летнего Черышева можно ознакомиться здесь.