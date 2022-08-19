Тренер «Амкала»: «Мы восхищаемся любителями из Англии, побеждающими клуб АПЛ. Там за них радуются, почему у нас – нет?»

Главный тренер «Амкала» отреагировал на критику участия команды в ФОНБЕТ Кубке России.

Любительская команда обыграла «Зоркий» из Второй лиги (1:1, 8:7 по пенальти) на стадии 1/256 финала.

– Многие известные личности высказывались против участия медиакоманд в Кубке России. Что вы им на это ответите?

– У каждого есть свое мнение, но всегда сначала нужно попробовать. Нужно это будет потом или нет.

Мы показали, что можем соревноваться с профессиональными командами. Есть руководство , которое считает, что надо это развивать.

Взгляните на другие чемпионаты: мы восхищаемся любительской командой из Англии, которая побеждает представителя , в Германии любительская команда может дойти до четвертьфинала Кубка. Там за них радуются, почему у нас – нет? Может, стоит перенять это у них?

Опять же мы готовимся к матчам серьезно, а соперник может быть недонастроен. Было достаточно людей, которые относились к нам скептически.

Мы вышли и показали, на что способны. Как итог – мы в следующем круге, мы можем играть с клубами ПФЛ. Мы достойны и нас не просто так пригласили к участию в турнире.

– Говорили, что в финале хотите встретиться с «Зенитом». Команде по силам пройти так далеко?

– Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но давайте двигаться от игры к игре.

Будем играть, будем побеждать – встретимся. Сейчас турнир так изменился, что можно с встретиться и раньше.

Команда РПЛ может играть с командами Первой и Второй лиг, каждый год бывает такое, что клуб из премьер-лиги уступает сопернику рангом пониже. Далеко загадывать нет смысла, – сказал .

За «Амкал» играют не совсем блогеры. Почти все – футболисты уровня «Зоркого»