«МЮ» готовит предложение по вингеру ПСВ Гакпо. За него хотят 35 млн фунтов

интересен вингер ПСВ Коди Гакпо.

По данным Sky Sports, английский клуб готовит предложение о трансфере 23-летнего футболиста, которого оценивают в 35 млн фунтов (около 41 млн евро). В Гакпо видят футболиста на долгосрочную перспективу.

Эрик тен Хаг, интересы которого представляет то же агентство, что и Гакпо, хочет видеть игрока сборной Нидерландов в «Юнайтед». Этим летом клуб не усилил атаку – состав пополнили защитники Лисандро Мартинес и Тирелл Маласиа, а также полузащитник Кристиан Эриксен.

ПСВ не намерен удерживать игрока в случае выгодного предложения.

Тен Хаг хочет увеличить выбор в атаке «МЮ» на фоне травмы Антони Марсьяля и неопреденной ситуации, сложившейся вокруг Криштиану Роналду.

«МЮ» упустил форварда «Ред Булл Зальцбург» Беньямина Шешко, который следующим летом присоединится к «РБ Лейпциг», и отказался от приобретения нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича в связи с недовольством фанатов.

Большую часть трансферного окна «Юнайтед» пытался приобрести вингера Антони, но «Аякс» не отпустил его, потребовав около 70 млн фунтов за трансфер.

В 47 матчах прошлого сезона за ПСВ футболист забил 21 гол и отдал 14 передач. В четырех играх нынешнего сезона у него три мяча и два голевых паса.

Статистику воспитанника ПСВ можно изучить по ссылке.