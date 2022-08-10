Гакпо хотел бы перейти в «МЮ», несмотря на интерес от других клубов АПЛ. ПСВ просит 35 млн фунтов

может подписать вингера ПСВ Коди Гакпо.

По данным The Telegraph, 23-летний футболист заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед» несмотря на то, что интерес к нему проявляют и другие клубы .

Сообщалось, что «МЮ» готовит предложение о трансфере игрока сборной Нидерландов. ПСВ хочет получить за него около 35 млн фунтов.

В 47 матчах прошлого сезона за ПСВ левый вингер, который может сыграть и на позиции центрального нападающего, забил 21 гол и отдал 14 передач. В четырех играх нынешнего сезона у него три мяча и два голевых паса.

Статистику воспитанника ПСВ можно изучить по ссылке.