КДК оштрафовал «Зенит» и ЦСКА на 30 тысяч рублей, «Урал» заплатит 100 тысяч за 8 карточек в игре с «Факелом»

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Стали известны итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 18 августа.

По итогам 5-го тура Мир РПЛ «Зенит» и ЦСКА за скандирование зрителями оскорбительных выражений и иные нарушения регламента соревнований оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый.

Также за поведение болельщиков «Локомотив» заплатит 20 тысяч рублей, «Крылья Советов» – 10 тысяч.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей, как и возглавляющий «Краснодар» Александр Сторожук.

За неподобающее поведение команды на 100 тысяч рублей оштрафован «Урал». Футболисты клуба получили 8 желтых карточек во время игры с «Факелом».

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