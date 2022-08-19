КДК оштрафовал «Зенит» и ЦСКА на 30 тысяч рублей, «Урал» заплатит 100 тысяч за 8 карточек в игре с «Факелом»

Стали известны итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 18 августа.

По итогам 5-го тура Мир и за скандирование зрителями оскорбительных выражений и иные нарушения регламента соревнований оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый.

Также за поведение болельщиков заплатит 20 тысяч рублей, «Крылья Советов» – 10 тысяч.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей, как и возглавляющий Александр Сторожук.

За неподобающее поведение команды на 100 тысяч рублей оштрафован «Урал». Футболисты клуба получили 8 желтых карточек во время игры с «Факелом».