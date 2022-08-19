Ривалдо про «МЮ»: «Кошмарное начало сезона, 0:4 от «Брентфорда» – это унизительно. Не поверил бы в такое 5-6 лет назад»

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Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался о неудачах «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» кошмарно начал сезон, проиграв двум менее крупным командам в чемпионате. Последнее поражение, 0:4 от «Брентфорда», стало унизительным.

В составе «МЮ» есть отличные футболисты, которые просто не могут создать на поле достаточно хорошую обстановку, а Криштиану Роналду одной ногой за пределами клуба. Это печальное время для фанатов «красных дьяволов».

Если бы мне о чем-то таком сказали 5-6 лет назад, даже после ухода Алекса Фергюсона, я бы не поверил. Тем более я помню, что этот клуб был очень силен совсем недавно. Я даже сам видел его силу, когда выходил на поле против него», – отметил Ривалдо.

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