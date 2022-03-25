Ривалдо: «Хави выжимает больше из тех, кто при других тренерах играл ниже своего уровня. «Барса» может что-то выиграть уже в этом сезоне»

Экс-полузащитник Ривалдо высказался о перспективах «Барселоны» под руководством Хави.

«То, что обыграла «Реал» 4:0 и продлила серию из 12 матчей без поражений во всех турнирах, означает, что мой бывший клуб быстро прибавляет при .

Тренер каталонцев и сам недавно завершил карьеру футболиста, и, кажется, это упрощает для него налаживание взаимоотношений с игроками. Некоторые из них даже играли с ним. И он выжимает больше из тех, кто при других тренерах выступал ниже своего уровня.

Кажется, что команда объединилась вокруг тренера, и когда тренер сам прошел академию «Барсы», этого добиться проще. Он кумир для многих игроков, а также очень приятный парень.

Если команда продолжит выступать в том же духе, то может что-то выиграть уже в этом сезоне – скажем, . Кто знает, может, ей даже удастся припугнуть «Реал» в . И еще пару недель назад я бы такого не сказал», – отметил Ривалдо.