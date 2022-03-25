Ривалдо о тен Хаге: «Отличный выбор для «МЮ», где одни из лучших игроков мира. Наблюдать за «Аяксом» одно удовольствие»

Ривалдо поддержал идею назначить Эрика тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед».
«Глядя на то, чего он добился с «Аяксом», я не сомневаюсь, что это прекрасный вариант для «МЮ». Он великолепный тренер.
Его атакующий стиль игры, его привлекательный футбол подходит под идентичность «МЮ», наблюдать за его «Аяксом» одно удовольствие.
Так что с удовольствием представляю, что он привнесет в «МЮ» – команду, в составе которой есть одни из лучших футболистов мира.
Это будет отличный выбор для «Юнайтед», – отметил бывший полузащитник сборной Бразилии.
«МЮ» включился по новому тренеру: Тен Хаг – фаворит (порадовал английским), в шорт-листе – Почеттино, Энрике и Лопетеги