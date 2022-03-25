Ривалдо о тен Хаге: «Отличный выбор для «МЮ», где одни из лучших игроков мира. Наблюдать за «Аяксом» одно удовольствие»

поддержал идею назначить Эрика тен Хага главным тренером .

«Глядя на то, чего он добился с , я не сомневаюсь, что это прекрасный вариант для «МЮ». Он великолепный тренер.

Его атакующий стиль игры, его привлекательный футбол подходит под идентичность «МЮ», наблюдать за его «Аяксом» одно удовольствие.

Так что с удовольствием представляю, что он привнесет в «МЮ» – команду, в составе которой есть одни из лучших футболистов мира.

Это будет отличный выбор для «Юнайтед», – отметил бывший полузащитник сборной Бразилии.

«МЮ» включился по новому тренеру: Тен Хаг – фаворит (порадовал английским), в шорт-листе – Почеттино, Энрике и Лопетеги