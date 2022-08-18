«Аякс» продлил контракт с Тимбером до 2025 года. «МЮ» пытался купить защитника

Защитник Юрриен Тимбер продолжит выступать за .

Клуб объявил о продлении контракта с 21-летним футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года. Предыдущий договор истекал в 2024-м.

За основную команду «Аякса» воспитанник клуба выступает с 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей и 3 гола в .

Подробно со статистикой Тимбера можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что приобрести защитника собирался , однако манкунианцы получили отказ.

Изображение: ajax.nl