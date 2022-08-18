«Аякс» продлил контракт с Тимбером до 2025 года. «МЮ» пытался купить защитника

Защитник Юрриен Тимбер продолжит выступать за «Аякс».
Клуб объявил о продлении контракта с 21-летним футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года. Предыдущий договор истекал в 2024-м.
За основную команду «Аякса» воспитанник клуба выступает с 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей и 3 гола в Эредивизи.
Подробно со статистикой Тимбера можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что приобрести защитника собирался «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы получили отказ.
Изображение: ajax.nl