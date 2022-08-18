«Аякс» продлил контракт с Тимбером до 2025 года. «МЮ» пытался купить защитника

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Юрриен Тимбер Футбол

Защитник Юрриен Тимбер продолжит выступать за «Аякс».

Клуб объявил о продлении контракта с 21-летним футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2025 года. Предыдущий договор истекал в 2024-м.

За основную команду «Аякса» воспитанник клуба выступает с 2020 года. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей и 3 гола в Эредивизи.

Подробно со статистикой Тимбера можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что приобрести защитника собирался «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы получили отказ.

Изображение: ajax.nl

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные