«МЮ» предложит за Антони 80 млн евро. «Аякс» хотел 100 млн

значительно повысит предложение для «Аякса» по .

Клуб Премьер-лиги вернется в переговоры о трансфере 22-летнего бразильского вингера.

В июле сообщалось, что «МЮ» сделает последнее предложение в размере 60+ млн евро. Сейчас команда тренера Эрика тен Хага, ранее работавшего в , начнет торги с 80 млн.

Как утверждает ведущий подкаста об «Аяксе» Pantelic Podcast Барт Сандерс, этой суммы, вероятно, все еще будет недостаточно для амстердамцев. Игрока оценивают в 100 млн.

Антони провел за «Аякс» 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных паса. Его статистика – здесь.