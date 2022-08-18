«Атлетико» не хочет платить «Барсе» 40 млн евро за Гризманна

не хочет платить «Барселоне» 40 миллионов евро за .

Мадридский клуб обязан заплатить эту сумму в конце сезона после завершения второй аренды, если форвард проведет как минимум по 45 минут в 50% матчей, в которых он мог сыграть в сезонах-2021/22 и 2022/23.

Однако «Атлетико» не хочет платить 40 миллионов, предполагая снизить сумму в ходе переговоров . 21 марта французу исполнится 32 года, поэтому в мадридском клубе не видят смысла выкупать Гризманна за такие деньги.

«Атлетико» постарается избежать выплаты этой суммы. Не исключены и переговоры между клубами.

Напомним, Гризманн не вышел в старте на матч против «Хетафе» (3:0) в понедельник. Француз появился на поле на 61-й минуте, не проведя минимальные 45 минут, прописанные в соглашении с «Барсой».