Дембеле стал более открытым и уверенным в себе – два года назад в раздевалке «Барсы» он общался только с Гризманном

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Поведение вингера «Барселоны» Усмана Дембеле в последнее время сильно изменилось.

Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в раздевалке «Барселоны», пишет, что теперь француз открыт к общению с партнерами по команде, много шутит и с вниманием прислушивается к словам тренера. Кроме того, Дембеле очень уверен в себе.

Усман провел большую работу над психологией. В первые сезоны в «Барсе», как сообщают источники, он был одним из лучших на тренировках, но не мог ярко проявлять себя в матчах. Сильнее всего ему мешали травмы и неуверенность в себе. Сейчас же Дембеле уверен в себе и с нетерпением ждем каждого матча, так как убежден, что сможет проявить себя.

Кроме того, Усман стал гораздо лучше общаться с одноклубниками. Два сезона назад в «Барселоне» он общался только с Антуаном Гризманном.

Отмечается, что на Дембеле сильно повлияло большое доверие со стороны Хави. Также на Усмане сказалась смена поколений в «Барсе» – теперь в команде больше молодых игроков, которые по возрасту близки к французу.

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