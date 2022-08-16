Гризманн забил в Ла Лиге впервые с ноября 2021 года. Голов не было 15 матчей подряд

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Антуан Гризманн прервал затяжную серию без голов в чемпионате Испании.

Нападающий «Атлетико» на 75-й минуте отметился забитым мячом в матче первого тура против «Хетафе» (3:0).

Таким образом, француз забил гол в игре Ла Лиги впервые с ноября 2021 года.

28 ноября 2021 года Гризманн забил мяч в ворота «Кадиса», после этого у форварда не получалось отличиться на протяжении 15 матчей подряд.

Всего в прошлом сезоне Антуан забил 3 гола в 26 матчах Ла Лиги.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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