Гризманн забил в Ла Лиге впервые с ноября 2021 года. Голов не было 15 матчей подряд

Антуан Гризманн прервал затяжную серию без голов в чемпионате Испании.
Нападающий «Атлетико» на 75-й минуте отметился забитым мячом в матче первого тура против «Хетафе» (3:0).
Таким образом, француз забил гол в игре Ла Лиги впервые с ноября 2021 года.
28 ноября 2021 года Гризманн забил мяч в ворота «Кадиса», после этого у форварда не получалось отличиться на протяжении 15 матчей подряд.
Всего в прошлом сезоне Антуан забил 3 гола в 26 матчах Ла Лиги.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно посмотреть здесь.