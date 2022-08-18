«Уфа» объявила о назначении Дениса Попова главным тренером

Теги Денис Попов премьер-лига Россия Первая лига СКА Ростов СКА Хабаровск Сергей Юран Уфа Сергей Томаров Футбол

«Уфа» объявила о назначении Дениса Попова главным тренером команды. 

43-летний специалист сменил на этом посту Сергея Томарова, который вернулся на работу руководителем школы клуба.

Ранее Попов работал в тренерском штабе Сергея Юрана в «Химках» и «СКА Хабаровск», а до этого возглавлял «СКА Ростов». Вместе с Поповым в тренерский штаб вошел тренер-аналитик Виктор Тестоедов.

«Уфа», вылетевшая из высшего дивизиона по итогам сезона-2021/22, после пяти туров в МЕЛБЕТ-Первой лиге занимает 10-е место в таблице с семью очками: две победы, ничья и два поражения.

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