«Рубин» продаст Хакшабановича «Селтику» – дешевле 6,5 млн евро, за которые его покупал

Полузащитник переходит в .

Казанский клуб договорился о продаже шотландскому клубу, сообщает журналист «Спорт-Экпресса» Владислав Зимагулов. «Рубин» и «Селтик» оформят полноценный трансфер.

Две недели назад клубы общались о переходе Сеада, но тогда переговоры не задались: шотландцы не хотели подписывать 23-летнего футболиста якобы из-за сложностей с финансовыми операциями. Накануне переговоры возобновились, теперь клубы, видимо, достигли компромисса.

Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича за 6,5 млн евро из «Норчепинга», но сейчас готов продать его ниже этой цены.

С апреля Хакшабанович играл за «Юргорден» на правах аренды, а последние недели провел в своем бывшем клубе «Хальмстаде», чтобы поддерживать форму. Его статистика – здесь.