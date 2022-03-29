Хакшабанович о ситуации на Украине: «Семья не могла спать и все время смотрела новости. Игроки многого не знают»

Сеад Хакшабанович, ушедший из «Рубина» в «Юргорден», высказался о ситуации на Украине.
– Мне было немного не по себе. Я действительно не знал, что произойдет. Мы просто сидели и ждали, что решит ФИФА. Только после этого можно было что-либо предпринять. Они [агенты] хотели сохранить хорошие отношения с командой, а не просто уйти, ведь я еще вернусь туда.
– Когда появилась возможность подписать контракт с другим клубом до лета, то вы сразу же решились на это?
– Я решил, что приеду домой, успокоюсь сам и успокою семью. А уже потом, когда я вернулся, мы начали говорить о футболе.
– Что вы обсуждали с семьей до возвращения в Швецию?
– Они волновались, не могли спать по ночам и все время смотрели новости.
Я хорошо общаюсь с ними [игроками, которые остались в «Рубине»]. Мы разговариваем время от времени и поддерживаем связь.
В Казани все жили как обычно. Там было незаметно, что что-то происходит. Все говорили, что это закончится через несколько дней. Но это продолжалось.
– Вы считаете, что события на Украине там замалчиваются?
– Наш тренер сказал, что мы должны делать то, что у нас получается лучше всего – играть в футбол. Если обсудить то, что происходит, с игроками команды, то станет понятно, что они многого не знают. Это футболисты. Но, конечно, мы следим за тем, что происходит в мире, – сказал футболист.