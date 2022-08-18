Гари Линекер: «В мире есть злые люди, и соцсети дают им возможность злиться. Там набрасываются на все, что угодно, это меня пугает»

высказался об агрессии в соцсетях.

«Это меня пугает. Всегда нужно быть осторожным в своих словах, но теперь я думаю, что еще одним дополнением [к этому правилу] стали социальные сети, где люди набрасываются на все, что угодно.

Мне нравятся споры, если они ведутся цивилизованно, но когда они становятся оскорбительными, это совсем другая игра. Я никак не могу взять в толк, зачем людям это нужно.

Но, с другой стороны, в мире есть злые люди, и социальные сети дают им возможность злиться», – сказал бывший нападающий сборной Англии The Telegraph.