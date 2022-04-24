Линекер о 100 голах Роналду в АПЛ: «Он поразителен. Достичь такого в конце столь трагической недели – это говорит о силе духа и стойкости»

восхитился , который вчера забил 100-й гол в АПЛ.

«100 голов в Премьер-лиге для невероятного Криштиану Роналду.

Достичь такой отметки в конце столь трагической для него и его семьи недели – это красноречиво говорит о силе духа и стойкости этого человека. Он поразителен», – написал бывший нападающий сборной Англии.

18 апреля португалец сообщил, что его новорожденный сын умер. Джорджина Родригес должна была родить близнецов, но выжил только один ребенок – девочка.

В этом сезоне 37-летний форвард забил 22 гола и отдал 3 передачи в 36 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Криштиану забил «Арсеналу» 100-й гол в АПЛ – посвятил умершему сыну. Но «МЮ» по-прежнему тонет

«Арсенал» был сильнее в открытой игре («МЮ» отвечал объемной ролью Роналду), а потом технично ее засушил