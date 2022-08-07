«Готов 🙏🏽💪🏽». Роналду выложил фото в форме «МЮ» перед игрой 1-го тура АПЛ с «Брайтоном»

опубликовал новое фото перед игрой 1-го тура с «Брайтоном».

Нападающий выложил фотографию с товарищеской игры против «Район Вальекано» и подписал ее: «Я готов 🙏🏽💪🏽».

Фото: instagram.com/cristiano/

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет первый официальный матч под руководством Эрика тен Хага. Его из-за травмы пропустит форвард Антони Марсьяль, который забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 5 предсезонных матчах «МЮ».

Роналду, напомним, пропустил большую часть предсезонной подготовки «Манчестер Юнайтед», объяснив это «семейными проблемами».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «МЮ» и . Начало – в 16:00 по московскому времени.