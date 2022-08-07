«Готов 🙏🏽💪🏽». Роналду выложил фото в форме «МЮ» перед игрой 1-го тура АПЛ с «Брайтоном»

Криштиану Роналду опубликовал новое фото перед игрой 1-го тура АПЛ с «Брайтоном».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» выложил фотографию с товарищеской игры против «Район Вальекано» и подписал ее: «Я готов 🙏🏽💪🏽».
Фото: instagram.com/cristiano/
Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет первый официальный матч под руководством Эрика тен Хага. Его из-за травмы пропустит форвард Антони Марсьяль, который забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 5 предсезонных матчах «МЮ».
Роналду, напомним, пропустил большую часть предсезонной подготовки «Манчестер Юнайтед», объяснив это «семейными проблемами».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «МЮ» и «Брайтоном». Начало – в 16:00 по московскому времени.