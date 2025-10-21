  • Спортс
  Семшов про Станковича: «Плохой результат при больших вложениях, странная манера поведения. Наверное, Деян хочет уехать и получить неустойку. С Гарсией логики не понимаю – неужели наши хуже?»
Семшов про Станковича: «Плохой результат при больших вложениях, странная манера поведения. Наверное, Деян хочет уехать и получить неустойку. С Гарсией логики не понимаю – неужели наши хуже?»

Игорь Семшов считает, что Деян Станкович хочет получить неустойку.

«Станкович сильно неправ, когда говорит, что его критикуют за то, что он иностранец. Вообще не понял, кто сформировал для него это мнение.

К сербу относились с уважением, у него великолепное футбольное прошлое. А в итоге есть плохой результат при больших вложениях, и есть странная манера поведения на бровке, где тренер скачет. И есть странная манера улучшать хорошее – как со схемой.

Наверное, тренер хочет уехать и получить неустойку. Желание неплохое, но, если тренер хочет уехать сам, можно и без неустойки. Хитро.

Но я бы не увольнял до зимы, а это время использовал бы для поиска тренера. Хуже, чем сейчас – 6 место, – уже не будет. Вдруг потом захочет остаться, пусть докажет результатом.

Сейчас говорят об испанце из средних клубов, и я не совсем понимаю логики. Неужели те наши, кто работал в «Спартаке» или может работать там, хуже?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoЛуис Гарсия
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Семшов
