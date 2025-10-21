Семшов про Станковича: «Плохой результат при больших вложениях, странная манера поведения. Наверное, Деян хочет уехать и получить неустойку. С Гарсией логики не понимаю – неужели наши хуже?»
«Станкович сильно неправ, когда говорит, что его критикуют за то, что он иностранец. Вообще не понял, кто сформировал для него это мнение.
К сербу относились с уважением, у него великолепное футбольное прошлое. А в итоге есть плохой результат при больших вложениях, и есть странная манера поведения на бровке, где тренер скачет. И есть странная манера улучшать хорошее – как со схемой.
Наверное, тренер хочет уехать и получить неустойку. Желание неплохое, но, если тренер хочет уехать сам, можно и без неустойки. Хитро.
Но я бы не увольнял до зимы, а это время использовал бы для поиска тренера. Хуже, чем сейчас – 6 место, – уже не будет. Вдруг потом захочет остаться, пусть докажет результатом.
Сейчас говорят об испанце из средних клубов, и я не совсем понимаю логики. Неужели те наши, кто работал в «Спартаке» или может работать там, хуже?» – сказал бывший полузащитник сборной России.