«Ливерпуль» идет 12-м в АПЛ после двух ничьих на старте сезона. Следующий матч – с «МЮ»

«Ливерпуль» дважды сыграл вничью на старте нового сезона чемпионата Англии.

Команда тренера поделила очки с (1:1) в матче второго тура , отыгравшись по ходу второго тайма после удаления Дарвина Нуньеса.

В игре первого тура мерсисайдский клуб на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).

Таким образом, на данный момент «Ливерпуль» с 2 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

В следующем матче, 22 августа, встретится с на «Олд Траффорд».