«Ливерпуль» идет 12-м в АПЛ после двух ничьих на старте сезона. Следующий матч – с «МЮ»

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«Ливерпуль» дважды сыграл вничью на старте нового сезона чемпионата Англии.

Команда тренера Юргена Клоппа поделила очки с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче второго тура АПЛ, отыгравшись по ходу второго тайма после удаления Дарвина Нуньеса.

В игре первого тура мерсисайдский клуб на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).

Таким образом, на данный момент «Ливерпуль» с 2 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

В следующем матче, 22 августа, «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

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