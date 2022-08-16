«Ливерпуль» идет 12-м в АПЛ после двух ничьих на старте сезона. Следующий матч – с «МЮ»

«Ливерпуль» дважды сыграл вничью на старте нового сезона чемпионата Англии.
Команда тренера Юргена Клоппа поделила очки с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче второго тура АПЛ, отыгравшись по ходу второго тайма после удаления Дарвина Нуньеса.
В игре первого тура мерсисайдский клуб на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).
Таким образом, на данный момент «Ливерпуль» с 2 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
В следующем матче, 22 августа, «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».