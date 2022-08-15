Нуньес получил красную карточку в игре с «Пэлас». Он боднул Андерсена

Дарвин Нуньес удален в матче против «Кристал Пэлас».
Нападающий «Ливерпуля» получил прямую красную карточку во втором тайме игры второго тура АПЛ.
На 57-й минуте защитник гостей Йоаким Андерсен активно выражал недовольство в адрес уругвайца, толкнул его рукой в спину, после чего Нуньес резко развернулся и в ответ боднул своего оппонента.
Главный арбитр матча Пол Тирни удалил футболиста мерсисайдского клуба с поля за это действие.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас».