Нуньес получил красную карточку в игре с «Пэлас». Он боднул Андерсена

удален в матче против «Кристал Пэлас».

Нападающий получил прямую красную карточку во втором тайме игры второго тура .

На 57-й минуте защитник гостей активно выражал недовольство в адрес уругвайца, толкнул его рукой в спину, после чего Нуньес резко развернулся и в ответ боднул своего оппонента.

Главный арбитр матча Пол Тирни удалил футболиста мерсисайдского клуба с поля за это действие.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – .