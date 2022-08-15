«МЮ» близок к покупке форварда «Атлетико» Куньи за 42 млн фунтов (Talksport)

Нападающий «Атлетико» может перейти в .

По информации Talksport, английский клуб близок к тому, чтобы осуществить трансфер 23-летнего бразильца за 42 миллиона фунтов. Уточняется, что мадридский клуб заинтересован в подписании Криштиану Роналду, но трансфер Куньи не связан с возможным переходом португальца.

купил бразильского нападающего у «Герты» в 2021 году за 26 миллионов евро. В 30 матчах за мадридский клуб в рамках он забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Подробную статистику Куньи можно найти здесь.