«МЮ» заинтересован в подписании Мораты. Переговоры с агентом прошли положительно

может перейти в .

По данным инсайдера Николо Скиры, «МЮ» заинтересован в трансфере форварда . Первые переговоры с агентом испанца прошли положительно. При этом «Атлетико» может продать Морату только после того, как подпишет другого нападающего.

Два последних сезона Альваро провел в аренде в «Ювентусе». В 67 матчах в рамках Серии А он забил 20 голов и сделал 16 ассистов. Контракт форварда с мадридцами рассчитан до конца сезона.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.