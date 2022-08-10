«МЮ» заинтересован в подписании Мораты. Переговоры с агентом прошли положительно

Альваро Мората может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По данным инсайдера Николо Скиры, «МЮ» заинтересован в трансфере форварда «Атлетико». Первые переговоры с агентом испанца прошли положительно. При этом «Атлетико» может продать Морату только после того, как подпишет другого нападающего.
Два последних сезона Альваро провел в аренде в «Ювентусе». В 67 матчах в рамках Серии А он забил 20 голов и сделал 16 ассистов. Контракт форварда с мадридцами рассчитан до конца сезона.
Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.