Габриэль Батистута: «Пеп сказал мне: «Все думают, что я гений, но единственное, что я делаю, – это работаю». Он приходит первым и уходит последним»

охарактеризовал главного тренера .

– Является ли Гвардиола последним революционером в мировом футболе?

– Я бы сказал, что он тот, кто работает больше всех. На днях он сказал мне: «Бати, все думают, что я гений, а я работаю. Единственное, что я делаю, – это работаю». И это так: он приходит первым и уходит последним. Мы все воображаем, что он гениально выстраивает игру, сидя в кресле, а он прежде всего работает.

Конечно, у него есть новаторские идеи, но их еще нужно применить и убедить команду. И это работа. Я спросил у него, какой следующий шаг он сделает в качестве тренера, и он сказал: «Я наверное, уйду, потому что я очень, очень много работаю», – рассказал бывший нападающий сборной Аргентины.