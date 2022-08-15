«Сказал Пепу: «Альварес убивает». Он ответил: «Сукин сын, если ты хорошо играешь в Аргентине, ты будешь хорошо играть где угодно». Батистута о форварде «Сити»

рассказал о разговоре с насчет .

22-летний нападающий перешел в из «Ривер Плейта» в этом сезоне.

– Что вы думаете о Хулиане Альваресе?

– Симпатичная внешность, мне нравится. Разговаривал с Пепом, он сказал мне: «Бати, тот, кто хорошо играет в чемпионате Аргентины, хорошо играет в Италии». И он совершенно прав. Но есть и другие вещи, которые влияют, такие как язык, обычаи и все такое. И все будет зависеть от него.

Вы спрашиваете меня, сможет ли он заиграть? Да, он супер. Сможет ли адаптироваться? Это он должен сказать. Но он, похоже, умный парень, Гальярдо хорошо поработал. Если учить грубияна чему-то, ему будет трудно, но когда вы находите этих детей, которые впитывают, которые образованы, все намного проще.

Пеп спросил меня, что я думаю, и я сказал ему: «Он убивает». И он ответил мне: «Сукин сын, если ты хорошо играешь в чемпионате Аргентины, ты будешь хорошо играть где угодно».

Но у нас была небольшая дискуссия, потому что я говорил о том, готов ли он отказаться от мате, чтобы начать пить чай, готов ли перестать есть жаркое, чтобы начать питаться по-другому... это вопросы, на которое у меня нет ответов», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.