Валерий Цветков: «Если «Спартак» до 10-го тура будет играть так же ярко, можно говорить, что «Зениту» непросто конкурировать»

Бывший защитник высказался об игре в начале сезона.

– Насколько неожиданным является тот факт, что после пяти туров «Спартак» на первом месте, а «Зенит» – на втором?

– Это удивительно. Не думал, что «Спартак» так хорошо начнет. Для меня сейчас красно‑белые – это «темная лошадка», которая начинает выстреливать. Пока, во всяком случае. Но опять же, пока все по делу. Играют все линии, причем четко. Все как должно быть в команде, претендующей на высокие места. Видимо, главный тренер сумел ее так организовать.

– То есть «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»?

– Надо смотреть на более длинной дистанции. Можно выиграть пять и даже десять первых игр, а потом «свалиться» из‑за того, что просел физически.

– То есть ключевой отметкой для «Спартака» в плане борьбы с «Зенитом» будет первый круг?

– Если «Спартак» до 10-го тура и чуть дальше будет играть так же ярко и показывать добротный футбол, тогда точно можно будет сказать, что в этом сезоне «Зениту» будет непросто конкурировать с этой командой, и что «Спартак» реально претендует на высокие места. Но представляете, как это будет подогревать интерес с чемпионату! Зрителям будет очень здорово! – сказал Цветков.