Тен Хаг отменил выходной для игроков «МЮ» после 0:4 от «Брентфорда»

Сегодня игроки будут тренироваться, несмотря на запланированный выходной.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг после поражения от (0:4) в матче 2-го тура АПЛ отменил выходной, запланированный для игроков команды, пишет журналист BBC Саймон Стоун.

«МЮ» проиграл оба матча на старте сезона АПЛ и на эту минуту занимает последнее место в таблице чемпионата. В следующем туре команде Эрика тен Хага предстоит встретиться с «Ливерпулем».

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