Игроков «Локо» закрыли на базе до матча с «Химками». У команды 3 очка в 5 турах

«Локомотив» будет готовиться к матчу Мир РПЛ с «Химками» на базе.

Телеграм-канал «Ложа прессы» сообщил, что после неудачного старта сезона руководство приняло решение закрыть команду на базе в Баковке как минимум до следующей игры.

«По решению руководства и тренерского штаба на этой неделе команда готовится к следующему матчу с заездом на базу», – подтвердили информацию в пресс-службе клуба.

Москвичи после пяти туров РПЛ набрали три очка и располагается на 13‑м месте в таблице. Матч с «Химками» состоится 20 августа.

«Локо» впервые за 26 лет ни разу не выиграл в 5 стартовых турах РПЛ