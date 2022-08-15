«Ман Сити» готов продать Силву за 100 млн евро, Бернарду хочет сменить клуб. «Барса» пока не сделала предложения

очень высоко оценивает трансферную стоимость .

Как сообщает The Athletic, «горожане» не намерены снижать свои запросы, установленные в начале лета на отметке 100 млн евро.

Интерес к португальскому хавбеку проявляет . Однако на данный момент «Сити» не получал ни официального предложения от испанского клуба, ни обращений от окружения игрока.

Тем не менее в клубе ожидают, что в какой-то момент на них выйдут с предложением. «Сити» знает о желании Бернарду сменить клуб и готов выслушать предложения по устраивающей цене.