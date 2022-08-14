Игроки «Ман Сити» выбрали Гюндогана капитаном после ухода Фернандиньо. Де Брюйне стал вице-капитаном

Теги Фернандиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия Илкай Гюндоган Кайл Уокер Кевин де Брюйне Рубен Диаш Родри Футбол

Полузащитник Илкай Гюндоган стал новым капитаном «Манчестер Сити».

The Telegraph пишет, что в результате голосования игроков немец стал новым капитаном «Ман Сити». На вчерашнюю игру 2-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:0) Гюндоган вышел с капитанской повязкой.

До ухода Фернандиньо из клуба Гюндоган был вице-капитаном «Манчестер Сити».

Теперь вице-капитаном «горожан» выбрал полузащитник Кевин де Брюйне. В аналогичном голосовании перед прошлым сезоном бельгиец занял четвертое место.

В топ-5 по количеству голосов при выборе нового капитана «Ман Сити» также вошли Кайл Уокер, Рубен Диаш и Родри.

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