Игроки «Ман Сити» выбрали Гюндогана капитаном после ухода Фернандиньо. Де Брюйне стал вице-капитаном

Полузащитник Илкай Гюндоган стал новым капитаном «Манчестер Сити».
The Telegraph пишет, что в результате голосования игроков немец стал новым капитаном «Ман Сити». На вчерашнюю игру 2-го тура АПЛ против «Борнмута» (4:0) Гюндоган вышел с капитанской повязкой.
До ухода Фернандиньо из клуба Гюндоган был вице-капитаном «Манчестер Сити».
Теперь вице-капитаном «горожан» выбрал полузащитник Кевин де Брюйне. В аналогичном голосовании перед прошлым сезоном бельгиец занял четвертое место.
В топ-5 по количеству голосов при выборе нового капитана «Ман Сити» также вошли Кайл Уокер, Рубен Диаш и Родри.