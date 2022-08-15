Гончаренко о возвращении в «Урал»: «Очень хочется работать, надеюсь, все получится. Уже отвык от запаха травы на стадионе»

поделился впечатлениями от возвращения в «Урал».

– Хорошая погода, запах травы на стадионе, от которого я немножко уже отвык. Достаточно хорошо мне знакомые места. Поэтому отличное настроение. Ожидание немного волнительное перед работой. Надеюсь, у нас все получится.

Мы с Григорием Викторовичем [Ивановым] уже давно знакомы, поэтому нельзя сказать, что долго размышляли. Кое-какие моменты уточнили, достаточно быстро все произошло.

«За» и «против» есть всегда. Самый важный момент «за» – хочется очень работать. Давно не проводил тренировку, хочется быстрее окунуться в это все. А тем более уже выйти и провести игру.

– После работы с такими клубами, как ЦСКА и «Краснодар», командировка в «Урал» – это что? Охарактеризуйте, пожалуйста.

– Почему вы так размышляете? Был я в «Урале», был в «Уфе». Поэтому я не считаю, что это для тренера шаг назад. Это нормальная ситуация, когда вот так идешь по тренерской карьере.

Мы уже наметили план, что нам делать. Надо посмотреть, кого мы можем пригласить, чтобы усилить команду. Понятно, что тренерская работа должна вестить каждодневно, чтобы усилить команду, – сказал новый тренер .