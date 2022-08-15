Иванов о Гончаренко в «Урале»: «Контракт на два года. Задача – стать чемпионом России. Шучу»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером.
– Виктор Михайлович Гончаренко стал главным тренером «Урала». Мы его давно знаем, он был свободным, провели переговоры и сегодня подписали контракт.
– Быстро все согласовали? Просто в прессе писали о других вариантах.
– Мы сегодня все согласовали и подписали. Мы толком не рассматривали других вариантов.
– Какая задача стоит перед Гончаренко?
– Стать чемпионом России. Шучу. Задача – подготовить команду к играм, выправить положение, в котором сейчас оказалась команда.
Мы об этом не говорили, но, думаю, Виктор Михайлович и сам это понимает. Надо выйти из кризиса.
Контракт подписан на два года. Надеемся, у нас все будет хорошо, – сказал Иванов.