Гончаренко возглавил «Урал». Он уже работал в клубе в 2015-м

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Виктор Гончаренко вернулся в «Урал».

Клуб из Екатеринбурга объявил о назначении 45-летнего специалиста главным тренером команды.

Сегодня Гончаренко будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведет первую тренировку.

Гончаренко уже возглавлял «Урал» в 2015 году. Под его руководством клуб в 6 матчах РПЛ одержал одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Урал», набрав 1 очко в 5 матчах сезона, занимает последнее место в таблице. После четырех поражений подряд клуб уволил Игоря Шалимова.

Фото: телеграм-канал «Урала»

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