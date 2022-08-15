Гончаренко возглавил «Урал». Он уже работал в клубе в 2015-м

Виктор Гончаренко вернулся в «Урал».
Клуб из Екатеринбурга объявил о назначении 45-летнего специалиста главным тренером команды.
Сегодня Гончаренко будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведет первую тренировку.
Гончаренко уже возглавлял «Урал» в 2015 году. Под его руководством клуб в 6 матчах РПЛ одержал одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел три поражения.
«Урал», набрав 1 очко в 5 матчах сезона, занимает последнее место в таблице. После четырех поражений подряд клуб уволил Игоря Шалимова.
Фото: телеграм-канал «Урала»