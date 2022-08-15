Гончаренко возглавил «Урал». Он уже работал в клубе в 2015-м

вернулся в «Урал».

Клуб из Екатеринбурга объявил о назначении 45-летнего специалиста главным тренером команды.

Сегодня Гончаренко будет официально представлен футболистам «Урала», после чего проведет первую тренировку.

Гончаренко уже возглавлял «Урал» в 2015 году. Под его руководством клуб в 6 матчах одержал одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Урал», набрав 1 очко в 5 матчах сезона, занимает последнее место в таблице. После четырех поражений подряд клуб уволил .

Фото: телеграм-канал «Урала»